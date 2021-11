Conferenza “L’immaginario medioevale nella Cattedrale di Piacenza”

Mercoledì 17 novembre, ore 18

«L’immaginario medioevale nella Cattedrale di Piacenza»

Nell’ambito delle celebrazioni per i 900 anni della Cattedrale, iniziate con l’apertura dell’Anno Giubilare, mercoledì 17 novembre alle ore 18 presso Kronos – Museo della Cattedrale si terrà una conferenza dal titolo «L’immaginario medioevale nella cattedrale di Piacenza» organizzata dall’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza-Bobbio in collaborazione con CoolTour s.c. e tenuta da Luca Maffi, storico e critico d’arte. Fondata nel 1122, la Cattedrale di Piacenza può vantare ancora oggi un ciclo scultoreo romanico di estremo interesse, non sempre però comprensibile nella sua interezza. Con l’aiuto dell’esegesi patristica, è ora possibile offrire una lettura unitaria per le numerose e varie immagini che da quasi 900 anni dialogano con il fedele, mettendolo in guardia dai pericoli e guidandolo verso la salvezza.