Conferenza online “Quei favolosi anni…cronaca, cultura, canzoni”

Torna a grande richiesta, per il ciclo di videoconferenze organizzate dall’Ufficio attività socio-ricreative del Comune di Piacenza e dedicate alla terza età, l’appuntamento dal titolo “Quei favolosi anni” che giovedì 22 aprile, con inizio alle 10, accompagnerà gli spettatori in un “Viaggio fra cronaca, cultura e canzoni del ‘55, ‘56 e ‘57”.

La lezione, incentrata sulla musica e i fatti di quegli anni, è affidata all’ingegner Riccardo Golini che con competenza, estrosità e ironia completerà un filone di incontri sul tema, iniziato a dicembre scorso. Dal repertorio Claudio Villa alle note della “Casetta in Canadà”, sullo sfondo di un’Italia, vivace e in crescita, che vide l’elezione di Giovanni Gronchi a presidente della Repubblica. La videoconferenza, che avrà la durata di circa 40 minuti, può essere seguita attraverso computer, tablet e cellulari, collegandosi alla piattaforma Google Meet. Per iscriversi, occorre compilare il modulo online all’indirizzo https://cutt.ly/favolosianni3.

Gli utenti abituali delle iniziative riceveranno via e-mail o Whatsapp l’indirizzo della videoconferenza e potranno seguire l’incontro cliccando semplicemente sul link indicato.