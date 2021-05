Conoscere il Parco del Trebbia – Land Art nel Parco

L’Ente Parchi del Ducato organizza una serie di appuntamenti per conoscere gli ambienti e la natura del Parco Fluviale del Trebbia nella zona di Calendasco. Quattro attività gratuite, in altrettanti sabati di Maggio, rivolte principalmente alle famiglie, per scoprire divertendosi un po’, che anche dietro casa c’è una natura protetta che chiede e merita di essere capita, fruita e difesa.

Le attività sono gratuite con PRENOTAZIONE OBLIGATORIA. Per la prenotazione contattare: officina.ambientale@eurekacoop.it o il numero 3298507198. Portarsi acqua, abbigliamento comodo o sportivo e dispositivi per la prevenzione dal contagio Covid-19.

SABATO 29 MAGGIO. ORE: 15,30-18,30 – LAND ART NEL PARCO

Un laboratorio creativo con i bambini e un itinerario lungo il quale gli artisti del gruppo Open Art di Piacenza realizzeranno opere d’arte, pittura dal vivo e land art.

Target: Chiunque – Bambini dai 5 anni per il laboratorio.

Max partecipanti: 10 gruppi familiari (20 bambini e 20 adulti)

Ritrovo: Frazione Malpaga, Str. Malpaga, 12 (Calendasco -PC) area di sosta del Parco del Trebbia