“Conversazioni al Caminetto” – Incontro con Stefano Ghigna

Proseguono alla Famiglia Piasinteina i giovedì culturali nell’ambito del progetto “Conversazioni al Caminetto”. L’11 novembre appuntamento alle 16.30 nella sede di Via X Giugno, 3, ingresso libero, nel rispetto delle normative anti-Covid, con il poeta-scrittore piacentino Stefano Ghigna, nato nel cuore della Val Perino. Interverranno Fausto Frontini, Fabrizio Solenghi, Bianca Rapaccioli e Mario Schiavi con la lettura di alcuni testi in lingua e in vernacolo.

Personaggio di grandi qualità letterarie e poetiche, autore di numerosi racconti e poesie in italiano e nel nativo dialetto, raccolti in varie antologie, ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra i quali il Premio Giuria nel Concorso Letterario Nazionale Pontegobbo-Città di Bobbio per il romanzo “Gente dei Monti”. Nel 2014 ha pubblicato “Basilea vita, delitti e il caso Berthold Jacob”; nel 2016 un nuovo romanzo: “Il lato oscuro dei giorni”, ambientato nel Medioevo, tra violenze, stupri, scontri ed esecuzioni, passioni travolgenti che si intrecciano a serene ore di lavoro e studio presso l’abbazia di Bobbio. Nel 1348, la peste nera si abbatte sui destini umani che, marcati dal cronista di quei giorni, il notaio De Mussi, permettono all’autore di imbastire storia e fantasia lungo le vallate del Trebbia.

Notevole pure la vena poetica, che verrà dispiegata durante l’incontro, con la lettura delle sue poesie più significative.