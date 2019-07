Cinema sotto le stelle al Daturi – 7 uomini a mollo

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO

7 UOMINI A MOLLO

di Gilles Lellouche con M. Amalric, B. Poelvoorde, 2h 2’, FRA-BEL 2018

L’esistenza torna ad avere senso per 7 uomini segnati dalla vita grazie ad un rimedio singolare: il nuoto sincronizzato. Sotto la guida di due ex-campionesse, ugualmente gravate dal peso della vita, i protagonisti cercheranno di partecipare ai campionati del mondo in Norvegia.