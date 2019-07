Cinéma Rural Itinérant – “Remi”

Lunedì 15 prende il via la V ed. del “Cinéma Rural Itinérant” della Val trebbia, l’appuntamento è nella storica e suggestiva piazzetta del Torrione del Castello Anguissola nel Borgo Antico di Travo dalle ore 21:30. Quattro appuntamenti, due a luglio, il 15 e 16, due ad agosto il 5 e 6 in cui si alterneranno film per adulti e bambini.

Martedì 16 luglio, serata dedicata ai bambini e non solo con un instant classic per l’infanzia, con una grande cura per scenografie e costumi, “Remi”. Tratto dal romanzo di Hector Malot, uno dei classici per ragazzi di tutti i tempi, il film racconta le avventure di Remi e la sua vita al fianco del musicista girovago Vitalis e dei suoi inseparabili compagni: il fedele cane Capi e la scimmietta Joli-Couer. Uno straordinario ed emozionante viaggio attraverso la Francia, fatto di incontri e nuove amicizie che porteranno Remi a scoprire le sue vere origini. Regia di Antoine Blossier, con Maleaume Paquin, Daniel Auteuil, Ludivine Sagnier, Jonathan Zaccaï, Nicholas Rowe, Virginie Ledoyen, Simon Armstrong

L’evento ha il sostegno e la collaborazione del Comune di Travo, il Cinema Le Grazie di Bobbio, l’associazione ArTre val Trebbia.