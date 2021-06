EstateFarnese, 3 luglio ore 21.30

WOMEN

Compagnia teatrale “I viaggiattori”

“Trovare un uomo che vale è impresa difficile. Trovare un buon monologo, ancora di più. Specialmente se sei una ragazza. Così ho deciso di mettermi a scrivere monologhi per donne. Ed è così che sono nati i miei spettacoli teatrali. Ho avuto la fortuna, nella mia vita, di incontrare molte donne interessanti e questi monologhi sono una dichiarazione d’amore verso di loro” Questa frase di Gloria Calderòn Kellett è significativa questo spettacolo che offre un’ampia carrellata di esperienze ironiche, graffianti, audaci, divertenti e irriverenti, raccontate da un gruppo di donne che si ritroveranno nel nostro bar “Women”, frenetico luogo d’incontro, di una città caotica, all’interno di un mondo in continuo movimento, in cui questi pezzi di vite vissute, volutamente portate all’eccesso, verranno raccontate, come nella migliore delle tradizioni al nostro paziente barista di turno, tra l’altro anch’egli alla ricerca di qualcosa di perduto. Ma queste donne non si limitano solo a raccontarsi, scavano dentro se stesse, cercano nel pubblico una spalla, un po’ di complicità. Il consiglio è ascoltarle senza preconcetti: potreste scoprire di avere molte cose in comune con “La prima Donna”, con la nostra “Fidanzata” o, perché no, farvi raccontare qualcosa di misterioso dall’ “Oracolo”.

Il ricavato dello spettacolo andrà a favore di AMOP (Associazione Malato Oncologico Piacentino).

La prenotazione è obbligatoria, sia per gli eventi gratuiti che per quelli a pagamento occorre sempre prenotare:

• presso Biglietteria Teatro Gioco Vita (via San Siro, 9 – 0523-315578) dall’8 giugno, dalle 10 alle 13

• online sul sito su www.vivaticket.com

• presso la Biglietteria Serale a Palazzo Farnese, da tre ore prima dello spettacolo, fino ad un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.