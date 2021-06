Cinema sotto le stelle a Rivergaro – BANGLA

L’8 luglio prende il via la sesta edizione della rassegna estiva “River, Cinema Sotto Le Stelle”. Gli appuntamenti saranno quattro, tutti di giovedì a partire dalle 21:30 e ad entrata libera fino ad esaurimento posti. Le proiezioni si terranno a Rivergaro, nel giardino Anguissola di via don Veneziani, 64 (di fronte alla Casa del Popolo), e novità, quest’anno anche a Niviano di Rivergaro nel giardino di Via Alberoni, 3 presso la Parrocchia di S. Stefano.

Primo appuntamento, Rivergaro, giovedì 8 luglio ore 21:30 con BANGLA, un opera prima, a tratti autobiografica, sul tema del divario culturale che sa interessare e divertire. Cosa vuol dire per un giovane di vent’anni, italiano di seconda generazione e musulmano, vivere in un mondo spesso così lontano dai precetti dell’Islam, soprattutto per quanto riguarda la sfera relazionale e sessuale? Cosa accade quando il desiderio bussa alla sua porta? Bangla, il film diretto da Phaim Bhuiyan, racconta la storia di Phaim un giovane musulmano di origini bengalesi nato in Italia 22 anni fa. Vive con la sua famiglia a Torpignattara, quartiere multietnico di Roma, lavora come stewart in un museo e suona in un gruppo. E’ proprio in occasione di un concerto che incontra Asia (Carlotta Antonelli), suo esatto opposto: istinto puro, nessuna regola. Tra i due l’attrazione scatta immediata e Phaim dovrà capire come conciliare il suo amore per la ragazza con la più inviolabile delle regole dell’Islam: niente sesso prima del matrimonio.