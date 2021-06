Cinema sotto le stelle a Rivergaro – IL CONDOMINIO DEI CUORI INFRANTI

L’8 luglio prende il via la sesta edizione della rassegna estiva “River, Cinema Sotto Le Stelle”. Gli appuntamenti saranno quattro, tutti di giovedì a partire dalle 21:30 e ad entrata libera fino ad esaurimento posti. Le proiezioni si terranno a Rivergaro, nel giardino Anguissola di via don Veneziani, 64 (di fronte alla Casa del Popolo), e novità, quest’anno anche a Niviano di Rivergaro nel giardino di Via Alberoni, 3 presso la Parrocchia di S. Stefano.

Terzo appuntamento Rivergaro, giovedì 5 agosto ore 21:30 con IL CONDOMINIO DEI CUORI INFRANTI, una commedia surreale e sociale che descrive la realtà nella sua desolazione e la riscatta attraverso la mobilitazione di un’umanità inattesa. Parabola umanista, narrata con irreale leggerezza, Il condominio dei cuori infranti trasforma in poesia la banalità del quotidiano, sospendendo i suoi protagonisti tra prigione del reale e sogno di fuga. Struggenti come le polaroid di Sternkowtiz, gli antieroi di Benchetrit escono dall’anonimato attraverso l’amore perché è lo slancio verso l’altro a dare senso alla vita.