Laboratorio didattico per bambini “La corona dell’Avvento”

Domenica 28 novembre ore 15:30, arriva «La corona dell’Avvento» un Laboratorio didattico per i più piccoli nell’ambito degli eventi “Aspettando… Natale ad Arte”, la formula che anticipa l’ormai consolidata rassegna «Natale ad Arte» in Cattedrale, quest’anno alla quinta edizione e dedicata ai 900 anni dalla fondazione del tempio religioso cittadino, ricorrenza caratterizzata da…un anno di eventi! I bambini (5-11 anni) saranno coinvolti nella costruzione di una originale corona dell’Avvento con materiale di recupero, per contare in maniera unica e ricca di significato quante domeniche mancano al giorno di Natale.

La prenotazione è obbligatoria . Posti limitati nel rispetto delle norme e delle buone prassi sul distanziamento. IL LABORATORIO E’ GRATUITO. Informazioni e prenotazioni: 331 4606435 o cattedralepiacenza@gmail.com