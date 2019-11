Le Giornate del pesce

Come vuoi che sia il pesce di domani? Decidiamolo insieme! A Piacenza presso l’Università Cattolica giornate dedicate alla sostenibilità del settore ittico.

Degustazioni, laboratori pratici, dibattiti ed incontri con esperti per coinvolgere e sensibilizzare il cittadino/consumatore sulle sfide del futuro. Accesso gratuito fino ad esaurimento posti. A margine di ogni evento verranno offerti dei piccoli rinfreschi.

Programma dettagliato su www.giornatedelpesce.org.

Mercoledì 4 Dicembre 2019

Il pesce fuor d’acqua! – Suggerimenti pratici per una buona cucina

14-18

Assaggio e valutazione prodotti ittici freschi tradizionali ed innovativi (Sensory Lab)

Evento gratuito riservato a tutti i cittadini tra i 18 e i 65 anni senza allergie o qualunque altra restrizione alimentare legata al pesce. L’attività, moderata dalla prof.ssa Milena Lambri e la dott.ssa Arianna Roda dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, consiste in un laboratorio sensoriale interattivo di due ore. Al termine sarà distribuito in regalo il “kit del consumatore sostenibile” comprensivo di un certificato di partecipazione. Posti limitati, obbligatoria la prenotazione

16-17

Merenda con gli esperti

(Bar Università)

Evento gratuito aperto al pubblico. In atmosfera conviviale i partecipanti potranno assistere ad un breve dialogo tra uno Chef ed un esperto ittico sui principi essenziali per una cucina sostenibile a base di pesce. In particolare verranno condivise raccomandazioni pratiche da seguire dal momento dell’acquisto in pescheria/al supermercato fino al servizio al tavolo. Seguirà dibattito informale con tutti i partecipanti. Durante l’evento sarà offerto un piccolo rinfresco. Accesso libero fino a esaurimento posti.

18-19

Aperitivo con gli esperti

(Bar Università)

Evento gratuito aperto al pubblico. In un’atmosfera informale i partecipanti potranno assistere a delle dimostrazioni pratiche di cucina del pesce da parte di uno Chef che sarà disponibile a rispondere a eventuali domande da parte del pubblico. Durante l’evento sarà offerto un piccolo rinfresco. Accesso libero fino a esaurimento posti.

16-19

Stand informativo SeaFoodTomorrow

(Atrio Bar Università)

Spazio espositivo aperto al pubblico dove sarà possibile interagire direttamente con i referenti del progetto europeo promotore di questa iniziativa. Informazioni verranno date sullo stato di avanzamento della ricerca nel settore con distribuzione gratuita di materiale informativo.

– – – – – –

Giovedì 5 Dicembre 2019

Chi dorme non piglia pesci! – Principi essenziali per un acquisto consapevole

14-18

Assaggio e valutazione prodotti ittici freschi tradizionali ed innovativi (Sensory Lab)

Evento gratuito riservato a tutti i cittadini tra i 18 e i 65 anni senza allergie o qualunque altra restrizione alimentare legata al pesce. L’attività, moderata dalla prof.ssa Milena Lambri e la dott.ssa Arianna Roda dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, consiste in un laboratorio sensoriale interattivo di due ore. Al termine sarà distribuito in regalo il “kit del consumatore sostenibile” comprensivo di un certificato di partecipazione. Posti limitati, obbligatoria la prenotazione

16-17

Merenda con gli esperti

(Bar Università)

Evento gratuito aperto al pubblico. In atmosfera conviviale i partecipanti potranno assistere ad un breve dialogo tra uno Chef ed un esperto ittico sui principi essenziali per una cucina sostenibile a base di pesce. In particolare verranno condivise raccomandazioni pratiche da seguire dal momento dell’acquisto in pescheria/al supermercato fino al servizio al tavolo. Seguirà dibattito informale con tutti i partecipanti. Durante l’evento sarà offerto un piccolo rinfresco. Accesso libero fino a esaurimento posti.

18-19

Aperitivo con gli esperti

(Bar Università)

Evento gratuito aperto al pubblico. In un’atmosfera informale i partecipanti riceveranno da esperti di sostenibilità informazioni pratiche su come reperire le informazioni necessarie per un acquisto consapevole. In particolare verranno date indicazioni precise su come leggere un’etichetta, sul significato delle certificazioni ambientali più importanti e su come interpretare correttamente i vari green claim. Esperienze pratiche nell’ambito della ristorazione verranno condivise da uno Chef. Durante l’evento sarà offerto un piccolo rinfresco. Accesso libero fino a esaurimento posti.

16-19

Stand informativo SeaFoodTomorrow

(Atrio Bar Università)

Spazio espositivo aperto al pubblico dove sarà possibile interagire direttamente con i referenti del progetto europeo promotore di questa iniziativa. Informazioni verranno date sullo stato di avanzamento della ricerca nel settore con distribuzione gratuita di materiale informativo.