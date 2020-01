Le New Sisters cantano per la Caritas Diocesana

Concerto gospel per la Caritas Diocesana – Coro New Sisters

Sabato 25 gennaio 2020 alle ore 21 alla Chiesa di S. Vittore in Piacenza (quartiere Besurica)

Anche quest’anno come da consolidata tradizione il gruppo gospel New Sisters dedica un concerto a favore della Caritas diocesana. La serata è finalizzata alla raccolta di offerte per le iniziative e servizi promossi dalla Caritas Diocesana a favore delle persone in situazione di povertà e di grave marginalità (quali la Mensa della Fraternità, la Casa di Prima Accoglienza notturna “Scalabrini”, il Centro di Ascolto, il servizio guardaroba, il servizio docce, le borse viveri mensili per le famiglie, etc.).

La Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio ha sempre appoggiato con favore e riconoscenza l’impegno del coro New Sisters riconoscendone la grande sintonia con i valori della Caritas e con l’impegno a valorizzare il contatto e la vicinanza con le comunità parrocchiali della nostra diocesi.

In questi anni di collaborazione tante comunità hanno visto la presenza di concerti del gruppo New Sisters favorendo non solo la raccolta fondi in favore delle opere segno della Caritas ma anche una loro maggiore conoscenza all’interno delle parrocchie. Anche con eventi significativi che hanno segnato la vita della nostra diocesi come il concerto tenutosi a Finale Emilia in favore delle popolazioni colpite dal terremoto e gemellate con Piacenza.

Questo è un anno speciale con un concerto speciale. Il coro gospel New Sisters festeggia i 20 anni di attività all’insegna della musica e della solidarietà.

A tal fine organizza presso la Parrocchia di San Vittore a Piacenza (quartiere Besurica) in data sabato 25 gennaio alle ore 21.00, il tradizionale concerto benefico a favore della Caritas diocesana.