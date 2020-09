Musica ai Giardini – Roberto Testini: M.O.T.

Si terrà, meteo permettendo, martedì 22 settembre con inizio alle ore 21.30presso il gazebo all’interno dei Giardini Margherita a Piacenza (angolo via dei Mille – via Alberoni) l’ottavo ed ultimo appuntamento musicale della rassegna “Musica ai Giardini 2020”.

Ad esibirsi Roberto Testini con il suo progetto M.O.T. Roberto Testini Chitarrista e cantante, ha sempre seguito le sue grandi passioni musicali, il blues. Il funk e il rock latino. Ha girato in lungo e in largo, prima l’Italia e poi l’Europa, all’inizio come side-man e, in seguito, come interprete della propria musica. Verso la metà degli anni 80 hanno inizio le sue collaborazioni con artisti americani, in tour e in studio di registrazione. M.O.T. Il progetto musicale MOT nasce al termine di numerose tournée fatte dalla band in tutta Europa; accompagnando artisti americani del panorama blues internazionale Mavilia, Onidi e Testini, scoprono di avere la passione comune per una particolare miscela di suoni e colori.

Giunta alla diciottesima edizione, la rassegna è organizzata da Arci Piacenza in collaborazione con il Comune di Piacenza e Assessorato alla Cultura. La rassegna è realizzata grazie al sostegno di Regione Emilia-Romagna e Fondazione di Piacenza e Vigevano.

L’ingresso sarà come sempre gratuito. Saranno in vigore le restrizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19 come da protocollo regionale: distanziamento interpersonale, mascherina obbligatoria fino al posto a sedere, divieto di assembramento.