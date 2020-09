Musica che Sale – Alessandro Colpani

Musica che Sale Festival – 20 settembre, 27 settembre, 3 ottobre

Tre domeniche di musica in quota

La Musica che Sale…fino al Monte Chiappo: il Rifugio posto sul confine tra le tre province (raggiungibile a piedi da Capannette di Pey (PC), in seggiovia o a piedi da Pian del Poggio (PV)) torna a vivere grazie alla musica dal vivo in tre domeniche consecutive. Tre fra artisti e gruppi piacentini regaleranno concerti unici nel proprio genere, in un magico contesto come quello dell’alta montagna.

INFO E PRENOTAZIONI 3474624341

PROGRAMMA

27/9 Alessandro Colpani (con Roberto Selvatici)

Le canzoni e le poesie di Alessandro Colpani, autore vincitore di alcuni premi tra cui il Premio Fabrizio De André, accompagnate dal chitarrista Roberto Selvatici. I due musicisti hanno collaborato in studio alla realizzazione dell’album “La Musica è Cambiata”, appena uscito per Orzorock Music. Si esibiranno in un set acustico ripercorrendo i 5 album di Alessandro e le nuove canzoni.