Rassegna “Antichi Organi” – Paolo Bottini e Michela Venturini

Il 12° Concerto della XXXII^ Edizione della Rassegna “Antichi Organi. Un patrimonio da salvare” è previsto per domenica 13 ottobre alle ore 21, presso la Chiesa Parrocchiale dello Spirito Santo a Croce Santo Spirito, con

Paolo Bottini, organo

Michela Venturini, soprano

Cori Consonanze di Piacenza e Ponchielli Vertova di Cremona diretti da Patrizia Bernelich

Paolo Bottini – Musicista cremonese diplomato in organo, pianoforte e clavicembalo, dal 1986, per nomina dell’arciprete don Giuseppe Panini, è responsabile della tutela e della valorizzazione dell’organo “Lingiardi” (1865) di Croce Santo Spirito. A tutt’oggi unico organista professionista nella diocesi di Fidenza ad aver conseguito a Roma il diploma presso il “Corso di perfezionamento liturgico-musicale” della C.E.I., nel 2000 è stato cooptato membro della Commissione per la Musica Sacra della Diocesi di Fidenza, per conto della quale ha ideato e condotto, tra il 1997 e il 2010, la rassegna concertistica “Pasqua sugli Organi Storici Diocesani”. Dal 1998 al 2011 è stato il segretario nazionale della “Associazione Italiana Organisti di Chiesa”.

Ha pubblicato diversi c.d. di musica per organo (tra i quali monografie su Verdi, Debussy e Busoni). È autore della prima biografia ufficiale del compositore, direttore di coro e organista Federico Caudana (1878-1963). Nella sua attività di concertista d’organo (dal 1997) spiccano gli inviti al Festival di Magadino (Svizzera) e alle Auditions d’Orgue a Notre-Dame di Parigi. Dal 2015 svolge, altresì, servizio in qualità organista liturgico presso la basilica di S. Maria di Campagna in Piacenza al prestigioso organo “Serassi” voluto e regolarmente suonato da Padre Davide da Bergamo, il più grande organista del Risorgimento.

Michela Venturini – Si è diplomata e laureata in canto lirico presso il Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza con l’insegnante M. Laura Groppi. Ha continuato il suo perfezionamento con il basso Franco Federici ed ha partecipato alla masterclass tenuta dal soprano Renata Scotto presso il Teatro Verdi di Castel San Giovanni (PC).

Dal 1994 al 1999 ha fatto stabilmente parte della Compagnia di Operette di Corrado Abbati nella quale ha svolto ruoli di soprano e di soubrette nell’ambito delle seguenti operette: La Danza delle Libellule, La Vedova allegra, Il Conte di Lussemburgo di Franz Lehar, Il Paese dei Campanelli di Ranzato/Lombardo, Al Cavallino Bianco di Ralph Benatzky, Madama di Tebe di Carlo Lombardo, Sissi di Fritz Kreisler, La Principessa della Czarda di Emmerick Kalman.

Nella stagione 1999/2000 ha fatto parte come soprano, della Compagnia Planet Musical di Massimo Romeo Piparo nel musical My Fair Lady di Lerner-Loewe. Nella stagione 2001- 2002, ancora per la Compagnia di Corrado Abbati, ha ricoperto il ruolo di protagonista nelle operette Cin-Ci-Là e Acqua Cheta. Ha inoltre partecipato come soprano nell’Andromaca di Racine per la regia di Mariano Rigillo e musiche di Stefano Marcucci. Ha svolto ruolo di protagonista femminile ne La Ballata dell’Amore Disonesto di Germano Mazzocchetti su testo di Augusto Fornari.

Per quanto riguarda l’opera lirica ha fatto parte del cast delle seguenti opere: Hansel e Gretel di Humperdink (come Gretel), Otello di Verdi (come Desdemona), L’Amico Fritz (come Suzel) e Cavalleria Rusticana (come Santuzza) di Mascagni. Ha sostenuto i ruoli di Mimì in Bohème di Puccini e di Amelia in Un ballo in maschera di Verdi. Ha inoltre ricoperto il ruolo di Butterfly nell’omonima opera di Puccini. Svolge anche attività concertistica di musica sacra e operistica. Attualmente è docente di canto presso il Liceo Musicale di Brescia.

In collaborazione con il FAI, alle 20.30 i giovani del Gruppo di Monticelli terranno una presentazione storico architettonica della Chiesa.