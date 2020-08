Visita guidata – “Una firma per l’eternità”

Il Museo Kronos in collaborazione con Cooltour s.c. organizza due appuntamenti per scoprire la Cattedrale di Santa Maria Assunta, visite guidate tematiche serali indirizzate ad adulti e famiglie.

Due appuntamenti serali, il 17 e il 20 agosto, con due target differenti: grandi e piccoli visitatori nella prima visita e adulti nel secondo appuntamento. Per entrambi gli eventi la prenotazione è obbligatoria e le iscrizioni sono contingentate, per garantire la sicurezza anti-Covid19 durante le visite ( per ciascuna è previsto un massimo di 15 partecipanti) .

Giovedì 20 Agosto, ore 21 (Appuntamento ore 20:40, ingresso Museo Kronos, via Prevostura 7)

«Una firma per l’eternità» – visita per adulti – La bellezza della Cattedrale a porte chiuse, la grandiosità di un edificio che si apre per svelare un percorso che condurrà dalla cripta alla meraviglia della cupola dove tanti artisti, giunti a studiare gli affreschi del Guercino, hanno lasciato segno del loro passaggio con firme e dettagli da scoprire. Un’ascesa che, rivestendosi di spiritualità, porterà alla bellezza della cupola e alle iscrizioni, firme per l’eternità.

Quota di partecipazione: 8 €