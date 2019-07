“Martedì d’estate” a Calendasco

A Calendasco si accende l’estate. Parte martedì 2 luglio, l’ormai tradizionale appuntamento con i “Martedì d’estate”: un ciclo di 4 serate che – ogni martedì del mese di luglio – torna ad animare le piazze della borgata con musiche e balli su pista in linoleum, sempre accompagnati da buona cucina a cura di bar, ristoranti e associazioni del territorio.

L’ultimo appuntamento in calendario è quello di martedì 23 luglio in Piazza Bergamaschi, davanti alla chiesa. Sarà l’occasione per partecipare alla “Tortellata” sotto le stelle promossa dal Circolo Anspi e di scatenarsi con le melodie proposte da Norberto e Mirko.