Domenica 10 ottobre dalle ore 11, in occasione di Domenica di Carta, l’Archivio di Stato di Piacenza presenta, presso la propria sede di Palazzo Farnese, “Coppi e il diavolo. Ovvero quando il campionissimo incontrò Gioanbrerafucarlo”, uno spettacolo scritto e recitato dall’attore Davide Ferrari, in collaborazione con Gino Cervi, tratto dagli articoli di Gianni Brera, con le canzoni di Claudio Sanfilippo. La pièce continua idealmente il percorso intrapreso con la mostra “Piacenza in bicicletta. Storie e pedalate tra Ottocento e Novecento.” La mostra resterà aperta fino al 28 gennaio 2022.

Nel rispetto delle norme anti-Covid-19 è necessaria la prenotazione telefonando al numero 0523.338521 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail as-pc.segreteria@beniculturali.it. Green Pass e mascherina obbligatori.