Corso Tameana I Livello (Salush Nahì)

Il Corso di Tameana: l’antica pratica basata sui cristalli e simboli per l’apertura delle memorie epigenetiche

Tameana è una pratica antica basata sull’utilizzo di cristalli di quarzo ialino attivati con simboli.

Tale procedura, perfezionata da Juan Manuel Giordano (Argentina), contribuisce all’apertura di memorie epigenetiche transgenerazionali, con un impatto immediato sullo stato di benessere, sulla centratura di sé, sulla visione prospettica dei nostri progetti di vita. È una pratica semplice, efficace, sorprendente. Può essere utilizzata come complemento ad altre procedure oppure sola, nei suoi livelli in crescendo, per accompagnarci ad incontrare parti di noi. La prima giornata del corso prepara ad utilizzare il primo livello di Tameana con introduzione teorica, pratica di riequilibrio personale e pratica della tecnica.

Presso IL CHAKRA DEL CUORE Via Amendola 4, Castel 5an Giovanni (PC)