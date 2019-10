“Corteggiando” – Festival dei corti teatrali

Taglia il traguardo dell’undicesima edizione “Corteggiando”, il festival di corti teatrali organizzato dal gruppo teatrale “Quarta Parete” e ospitato anche quest’anno nel rinnovato Teatro San Matteo di Piacenza. Appuntamento sabato 12 ottobre dalle 20.45, ingresso gratuito.

Il Festival nelle dieci precedenti edizioni ha portato sul palco oltre sessanta gruppi diversi. “Questa edizione – la presentano i promotori – si svilupperà in un’unica serata e darà l’occasione a nove gruppi e singoli attori non professionisti di confrontarsi attraverso brevi performances. Si avrà modo di vedere all’opera realtà amatoriali, provenienti da cinque diverse regioni, dal Veneto alla Toscana, fino ad arrivare al Lazio, alle prese con testi che nella stragrande maggioranza dei casi hanno per autori gli stessi gruppi che si esibiranno sul palco, visitando i più diversi generi teatrali, dal classico al popolare, dal teatro di ricerca al teatro brillante. Va detto che le iscrizioni anche quest’anno sono state numerose e la selezione è stata anche stavolta difficile”.

Pur ricordando che l’aspetto principale del Festival è il confronto fra diverse modalità di intendere il teatro, è prevista anche la premiazione dei tre corti ritenuti più meritevoli da una giuria composta da persone operanti in ambito teatrale ed artistico.