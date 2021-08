COSA RESTA DELLA RIVOLUZIONE

Mercoledì 25 agosto, ore 21:15

Film diretto da Judith Davis, è la storia di Angèle (Judith Davis), che a 8 anni assiste all’apertura del primo McDonald’s a Berlino Est. Da quel momento in poi, grazie anche all’influenza dei genitori attivisti, la giovane inizia a lottare contro il sistema a favore di una generazione nata troppo tardi. Nel tempo, però, sua madre abbandona le manifestazioni per ritirarsi in campagna, sua sorella si è rinchiusa nell’aspro mondo degli affari; l’unico rimasto ligio agli ideali professati è suo padre, un esempio per la ragazza. Sempre pronta a lottare, Angèle è una giovane arrabbiata, determinata a fare del suo meglio per cercare di portare un cambiamento in questo mondo, non teme nulla, a parte il romanticismo e le relazioni amorose…Che cosa resta della rivoluzione? La risposta è in questa commedia brillante con un’eroina un po’ Don Chisciotte un po’ Bridget Jones che indaga l’eredità intima e politica del Sessantotto e i dilemmi di oggi, invocando per se stessa e tutti noi la necessità di un cambiamento.

Regista: Judith Davis

Genere: Commedia

Durata: 88 min.