Tornano gli appuntamenti con le visite virtuali di Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza e di CoolTour s.c., con il secondo evento dell’anno online giovedì 11 febbraio.

Quasi nulla si conosce dei primi gruppi di cristiani formatesi a Piacenza fra III e IV secolo, nell’epoca che gli storici chiamano paleocristiana. Ma esistono alcuni segni che possono “parlarci” ancora oggi: partendo dai protagonisti, da Sant’Antonino, patrono, a San Savino, vescovo della città a cui è dedicata un importante luogo di culto cittadino, la visita si propone di andare alla ricerca di quegli indizi che, se interrogati, possono squarciare a poco a poco quell’alone di mistero che avvolge le prime comunità cristiane piacentine.

«Da Sant’Antonino a San Savino: viaggio alle origini della Chiesa piacentina» prenderà il via alle ore 21. Come di consueto è necessario prenotare il proprio posto compilando il modulo online che sarà possibile trovare sulla pagina www.piacenzapace.it/event/origini/. La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni sono limitate a 100 connessioni (vale una connessione per ogni dispositivo individuale con il quale si segue la visita): registrarsi è obbligatorio.

La visita si terrà sulla piattaforma online ZOOM, a cui si accederà tramite un link che verrà inviato ai partecipanti regolarmente registrati. Per problemi tecnici in fase di iscrizione scrivere a cooltour2.0@gmail.com