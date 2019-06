Dagli Appennini alle Ande: un sorriso per i bambini del Perù

I ragazzi del ’58 e il Gruppo Alpini di Borgonovo Val Tidone – Sez. di Piacenza offrono batarò, salumi, torte dolci e salate e un’abbondante merenda per i bambini (specialità anche per vegani e celiaci). L’ingresso dell’evento sarà ad offerta libera e tutto il ricavato verrà devoluto al Policlìnico Santa Rita di Cuzco per la cura dei bambini affetti da malattie respiratorie.

Non mancheranno sorprese per grandi e piccini.

Con l’esibizione del coro polifonico I Tasti Neri e divertenti giochi per bambini.

L’evento si svolgerà presso la sede degli Alpini presso la Località Bruso, a pochi chilometri da Borgonovo. Seguite i cactus che troverete lungo il percorso ad indicare la direzione !

Contatti: properu19@gmail.com

Seguiteci anche su Instagram @un_sorriso_per_il_peru per scatti inediti che raccontano questa terra.