Dal Mississippi al Po – Bobby Solo “Johnny Cash my friend”

A Fiorenzuola d’Arda torna per il terzo anno il festival blues “Dal Mississippi al Po”, evento nato a Piacenza quindici anni fa.

APERITIVO LETTERARIO

Atlantic Echoes – Mostra – ore 19.00

Data Zero – Live Band

“Groupie”

Ogni rito ha i suoi dei e le sue baccanti. La figura della groupie talvolta ha oscurato quella della rockstar di riferimento. Eleonora Bagarotti e Seba Pezzani ne parlano con Barbara Tomasino.

Ex Macello, L.go Gabrielli – Fiorenzuola D’Arda

CAFFÈ LETTERARIO

“I luoghi del pensiero” – ore 20.30

Le grandi idee possono essere figlie di un luogo e di una routine?

Paolo Pagani proverà a spiegarlo a Seba Pezzani, attraverso le suggestioni di posti cari a grandi pensatori europei moderni.

Piazza Molinari – Fiorenzuola D’Arda

“La migliore musica rock di sempre” – ore 21.15

David Hepworth ci aiuterà a capire qual è con l’aiuto di Eleonora Bagarotti e Barbara Tomasino.

Piazza Molinari – Fiorenzuola D’Arda

JOHNNY CASH MY FRIEND

Bobby Solo – ore 22.00

Back to the roots of blues and rock and roll.

Piazza Molinari – Fiorenzuola D’Arda