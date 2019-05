“I Comitati Genitori promotori della rete di scuole per la partecipazione” invitano tutti i genitori interessati alla costituzione di una rete di scuole che promuovano la partecipazione degli studenti e genitori, come auspicato dal MIUR attraverso il “Piano nazionale per la promozione della partecipazione delle studentesse, degli studenti e dei genitori” , all’incontro che si terrà sabato 25 maggio dalle ore 9 alle ore 12.30 presso il Liceo Statale G.M. Colombini, Viale Beverora, 51 – Piacenza.

Tema: “Dalla promozione della partecipazione delle studentesse, degli studenti e dei genitori della scuola, all’educazione ambientale in Emilia Romagna”

Programma

Accoglienza: 9 – 9.30

Benvenuto – dr.ssa Maria Luisa Giaccone, Dirigente scolastico – Simona Ravera, Presidente Consiglio Istituto e Comitato Genitori – Sonia Babe, Rappresentante Consiglio Istituto degli studenti Liceo Colombini

Presentazione del Piano nazionale per la Promozione della Partecipazione delle studentesse, degli studenti e dei genitori – (invitati i referenti dell’USR per l’Emilia Romagna)

Presentazione del Piano nazionale per l’Educazione ambientale nelle scuole – (invitati i referenti dell’USR per l’Emilia Romagna)

Promuovere la partecipazione attraverso progetti ideati e realizzati nelle scuole in collaborazione con l’Ambito Territoriale di Piacenza – Ada Guastoni, Referente provinciale per l’educazione fisica – Cristina Rebecchi, Referente provinciale per le attività della Consulta degli Studenti

Testimonianze degli studenti del Liceo Colombini – Anita Bonomi – Mahmoud Saleh Rappresentanti 1a Scienze Applicate sez. B – promotori di Ecofriday – Giovanni Magnaschi, Rappresentante 3a Economico Sociale sez. F – FridaysForFuture

Testimonianze dei Comitati Genitori – Antonia – Cinzia – Daniela – Loredana – Gianni

Dibattito, Conclusioni

L’incontro è aperto ai Presidenti di Consigli di Istituto e Comitati Genitori, ai Rappresentanti di classe, ai genitori, agli studenti, ai Dirigenti scolastici, ai docenti interessati.