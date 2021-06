Venerdì 2 luglio 2021

Vigoleno, “Dante: il viaggio dell’anima”

In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante, il progetto “Dante: il viaggio dell’anima” vuole celebrare il più grande poeta di tutti i tempi dedicandogli tre grandi reading teatrali itineranti per valorizzare i luoghi stessi in cui verranno svolti gli spettacoli e per rendere ancor più vivo il percorso. Il reading in programma a Vigoleno (PC) venerdì 2 luglio alle ore 21 in piazza della Fontana, sarà dedicato a una delle tre cantiche del grande poema, l’Inferno, e sarà incentrato sulla recitazione a due voci dei canti più famosi dell’opera, con accompagnamento musicale (violino e violoncello). La serata avrà come sottotitolo “Discesa all’inferno”, in particolare i canti I, V, XXVI, XXXIII e XXXIV. Gli interpreti saranno: Mino Manni (voce) e Martina Galletta (voce e canto). Al violino Silvia Mangiarotti, al violoncello Francesca Ruffilli. La scelta dei canti, delle musiche e la regia delle serate sono curate da Mino Manni. Un modo per riscoprire e riassaporare la grandezza e la potenza di un poeta e di un’opera che non saranno mai celebrati abbastanza.

La durata dei reading teatrali è di circa un’ora e un quarto l’uno compresa una breve introduzione per ogni canto che specificherà il contenuto di ciò che verrà rappresentato. Con la possibilità, in caso di pioggia, di spostare l’evento al giorno successivo o in luogo coperto.