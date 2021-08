De Andrè in Duo – Storie e canzoni di Fabrizio De Andrè

Violino in spalla e chitarra a tracolla il Duo Sciapò porta in strada la musica popolare, in un viaggio che parte dalle melodie della montagna, passa attraverso il cantautorato italo-francese e arriva alle scogliere d’Irlanda. Nella serata a Travo presenteranno “DE ANDRE’ IN DUO – Storie e canzoni di Fabrizio De Andrè”.

Il Duo nasce nel 2016 dall’incontro tra Sergio Pozzi (chitarrista e cantante) e Sara Cesano (violinista), entrambe amanti della musica popolare e del viaggio decidono di unire le due passioni e partire in giro per l’Italia e l’Europa come artisti di strada. Partecipano a Mercantia. Festival Internazionale del quarto teatro, Festival d’Avignon Off, Festival della terra di San Giminiano, Sacile “Caleidos” Festival. Nel 2019 presentano lo spettacolo DE ANDRE’ IN DUO, arrangiando il repertorio di Faber per chitarra, violino e voce, esibendosi nelle splendide cornici di Capalbio e Compiano.