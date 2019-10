“DEEgustazioni Piacentine” – Raduno Citroen DS a Piacenza

Il centenario del Marchio Citroen arriva anche a Piacenza nella bellissima cornice di Piazza Cavalli. Il raduno per eccellenza dedicato al buon cibo e ai motori non poteva che far tappa in Emilia ed in particolare a Piacenza, dove potremo godere del non plus ultra della gastronomia locale e visitare il bellissimo centro storico.

Il programma della giornata:

Ore 9 – ritrovo in Piazza Cavalli per l’esposizione delle vetture e registrazione dei partecipanti. “Cofani aperti” e visita libera del centro storico.

Ore 11 – rinfresco presso il bar “Barino” nello storico salotto di Piacenza

Ore 12 – adunata e partenza in carovana in direzione Cantone di Agazzano dove l’Agriturismo “Il Granaio” ci accoglierà con un genuino menù tipico piacentino.

Prenotazione e costi:

Il raduno è aperto a tutti: Soci e amici dell’IDéeSse Club ed è a numero chiuso, massimo 40 vetture ammesse.

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata contattando Riccardo Alberti al 333 6765715