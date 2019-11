Il 21 e 22 novembre ottobre in 48 multisala del Circuito UCI arriva Depeche Mode. Spirits in the Forest, il lungometraggio distribuito da Nexo Digital con i media partner Radio DEEJAY, Rockol.it, Onstage e MYmovies.it che celebra tutta la forza della musica e delle esibizioni della band inglese.

Diretto dal pluripremiato regista Anton Corbijn, il docufilm segue il Global Spirit Tour 2017/2018, che ha visto la band suonare davanti a più di 3 milioni di fan in 115 concerti in tutto il mondo. Immergendosi nelle storie di sei fan molto speciali dei Depeche Mode, il film intreccia esilaranti performance musicali del tour al famoso Waldbühne di Berlino (“Forest Stage”) a intimi filmati girati nella città natale dei fan.

“Sono profondamente orgoglioso di condividere questo film e la storia potente che racconta” spiega Dave Gahan dei Depeche Mode “È incredibile vedere i modi molto reali in cui la musica ha influenzato la vita dei nostri fan”. Martin Gore aggiunge: “Nel mondo contemporaneo fatto di frenesia e divisioni, la musica può davvero essere una forza positiva e può unire le persone”.

UCI Piacenza proietterà Depeche Mode. Spirits of the Forest il 21 novembre alle 21. Il costo del biglietto è di 15 euro per l’intero e 12 euro per il ridotto. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.