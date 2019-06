Per la prima volta insieme, Spirit Gospel Choir con il Gruppo Sperimentale Officina M e gli allievi della Scuola di Teatro e Circo Manicomics presentano “…di un’Anima in Bianco”: le parole dei più grandi autori di musica Gospel tradizionale e contemporanea incontrano la poesia di Emily Dickinson in uno spettacolo-evento che si terrà sabato 22 giugno alle ore 21 presso il Teatro Open Space 360° di via Scalabrini 19 a Piacenza.

Non si tratterà solo un incontro di arti diverse, letteratura e musica, ma sarà soprattutto uno scambio di saperi e di esperienze che si incroceranno per fare un pezzo di strada insieme, si esalteranno nelle affinità, sapranno imparare dalle differenze, in un dialogo fatto di immagini, di parole e di note unico: un vero evento.

“L’idea di lavorare insieme ci è parsa fin dal primissimo istante molto stimolante e al contempo intrigante. Avevamo il desiderio di metterci alla prova in un contesto differente dal nostro usuale, pur rimanendo assolutamente fedeli a ciò che siamo, e l’occasione sembra essere arrivata grazie a questa collaborazione.” Racconta senza nascondere l’emozione il direttore di Spirit Gospel Choir, Andrea Zermani. “Man mano che le idee si concretizzano scopriamo con piacere tutto quanto ci accomuna, pur arrivando da contesti e percorsi artistici molto diversi”.

“L’idea di accostare poesie di Emily Dickinson ai brani cantati è scaturita in maniera del tutto spontanea mentre mi trovavo una sera alle prove del coro” spiega Allegra Spernanzoni, della compagnia Manicomics Teatro e regista di questo spettacolo “Mi piacevano le possibilità che si sarebbero venute a creare dall’incontro di queste due anime: una credente e una fondamentalmente laica, che però possono comunicare grazie a una spiritualità che oltrepassa le convenzioni, come solo il canto e la poesia sanno fare.”

I biglietti per lo spettacolo si potranno acquistare in prevendita presso la biglietteria del teatro OPEN SPACE 360° il 21 giugno dalle ore 16 alle ore 20 e il 22 giugno a partire dalle ore 15.00.

Per ricevere informazioni e per riservare i biglietti è possibile mandando un messaggio whatsapp al numero 3331741885 oppure chiamando il numero 3387678611.