“Dialogo Scuola famiglia: non più voti. Come cambia la valutazione nella scuola primaria”

Nella scuola è in atto un importante cambiamento che coinvolgerà tutte le famiglie che hanno bambini che frequentano la primaria. Recependo un’indicazione già presente nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo, il Parlamento ha deciso di modificare il sistema di valutazione presente sulle pagelle. Da quest’anno non ci

saranno più i voti, ma saranno presenti dei giudizi descrittivi. La serata servirà per fare un po’ di chiarezza su questo importante argomento.

Coordinamento Genitori Democratici e Movimento di Cooperazione Educativa organizzano un incontro online, riservato a docenti e in modo particolare ai genitori, per affrontare questo tema. L’incontro si terrà martedì 9 febbraio alle ore 18,30, per collegarsi occorre prima iscriversi al link https://forms.gle/sdotcAw55YqC 8icx7. Alla riunione prenderà parte anche la maestra Sonia Sorgato che ha fatto parte del Gruppo di Lavoro che ha redatto le linee guida.