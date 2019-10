“Do ut des” – Il contratto

“Quando le parti non si scambiano merci, ma prodotti del proprio pensiero per realizzare qualcosa di inedito che le rappresenti con sincerità”

“Do ut des”, do affinchè tu dia , è una locuzione latina che in modo breve e conciso esprime il concetto di scambio e accordo tra due soggetti; in sostanza un contratto tra le parti con il fine ovvio di reciproco interesse. Nel caso di questo spettacolo si tratta di un dono reciproco della propria produzione artistica.

La cantante Silvia Franco canta le canzoni scritte da Giuseppe Orsi, questi interpreta gli aforismi scritti dalla cantante. Quindi lo spettacolo avrà un’alternanza di musica e letteratura costante. La rappresentazione si avvale del sostegno in scena di due musicisti di livello: Maurizio Pitacco, chitarra e basso, e Marco Caprioli, sax.

Foto Nicola Crocicchio