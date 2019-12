Appuntamento sotto la stella natalizia di piazza Cavalli, dalle 16.30 alle 18.30, per i “Dolci mercoledì delle feste”, al via dal 4 dicembre per i più piccoli in collaborazione con CoolTour Turismo e Cultura.

Mercoledì 11 sarà la volta di “Un albero di Natale tutto da gustare”, tra ingredienti semplici e ornamenti colorati che saranno una tentazione per la gola.