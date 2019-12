Appuntamento sotto la stella natalizia di piazza Cavalli, dalle 16.30 alle 18.30, per i “Dolci mercoledì delle feste”, al via dal 4 dicembre per i più piccoli in collaborazione con CoolTour Turismo e Cultura.

Mercoledì 18, ultimo appuntamento, “Una tavola d’artista” con le creazioni invitanti per abbellire la tavola natalizia, a base di specialità dolci e salate. Non mancherà il truccabimbi e, per tutti i giovanissimi partecipanti, la merenda.