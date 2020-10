Domenico Ferrari Cesena presenta “II bastione di Attila”

Venerdi 23 ottobre – ore 18

Domenico Ferrari Cesena presenta “Il bastione di Attila” (Edizioni Scritture)

Con Mauro Molinaroli. Salone d’onore della Galleria Biffi Arte. Ingresso libero e gratuito

La tradizione del racconto morale trova in Ferrari Cesena un nuovo interprete, dai molteplici e incrociati interessi. I racconti riuniti in questo libro sono nati in parte dalla lettura di testi di varia origine, in parte dalla riflessione intorno a episodi della storia e della cronaca di cui l’autore ha fatto esperienza. Ne esce un libro mutevole e polifonico, dallo schema a cruciverba, in cui storie e geografie letterarie si offrono in un continuo scambio simbolico

L’evento avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria. Prenotazione obbligatoria (0523 324902 – galleria@biffiarte.it)