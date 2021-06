EstateFarnese, 24 giugno ore 21

DOVE ERAVAMO RIMASTI?

Ballet club “step by Step” diretta da Laura Del Bigio. Ricordando Enzo Tortora, che il 20 febbraio 1987 ritorna in televisione nella celebre trasmissione Portobello, dopo quattro anni di calvario giudiziario e si rivolge al pubblico con la frase “Dove eravamo rimasti?”, lo spettacolo di Ballet club “Step by Step” vuole ripartire dal 21 febbraio 2020, giorno della sospensione dei corsi e l’inizio di due anni tragici per Piacenza e L’Italia. Lo spettacolo presenta parte delle coreografie, iniziate nell’anno accademico 2019 e 2020, riprese a settembre e ultimate a maggio e giugno 2021. Dove eravamo rimasti? vuole mettere un punto sul passato ed aprire una pagina nuova con nuove coreografie. Lo spettacolo offre coreografie di danza Classica, modern jazz, Contemporaneo. La scuola si avvale di preziose collaboratrici, quali Franca Stilo (coreografa Rai e Mediaset) e Francesca Merli, che dopo aver danzato come allieva nella scuola Step by Step, si è diplomata al MAS di Milano ed ha avuto l’onore di danzare con Roberto Bolle, oltre a partecipare a varie trasmissioni televisive tra cui “Che tempo che Fa” e il “Festival della canzone italiana di San Remo). La coreografia dello spettacolo Donne di Franca Stilo in ricordo di Mia Martini doveva partecipare nel marzo 2020 a un importante concorso e Reggio Emilia sul tema relativo alla violenza sulle donne; finalmente ora viene portata in scena dal corso professionale di danza moderna. Per la danza classica, verranno eseguiti brani di Tchaickowsky, Bizet, Sostakovic. Variegata la seconda parte con brani moderni, tra cui Fever, Sail, Chorus Line, Cats, Billie Eilish, El tango de Las Divinas.

La scuola nasce a Piacenza nel 1994 ed è fondata e diretta da Laura Del Bigio, diplomata alla Royal Academy di Londra ed alla scuola di ballo del Teatro alla Scala di Milano. Oltre alla tradizione classica accademica, la scuola è nota per i suoi corsi di modern jazz e musical, grande passione di Laura Del Bigio che nell’estate 1997 si reca a New York per studiare tap e musical alla Broadway.

La prenotazione è obbligatoria, sia per gli eventi gratuiti che per quelli a pagamento occorre sempre prenotare:

• presso Biglietteria Teatro Gioco Vita (via San Siro, 9 – 0523-315578) dall’8 giugno, dalle 10 alle 13

• online sul sito su www.vivaticket.com

• presso la Biglietteria Serale a Palazzo Farnese, da tre ore prima dello spettacolo, fino ad un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.