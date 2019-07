E...state in Appennino!

Tante escursioni, per famiglie e appassionati di montagna, nelle valli piacentine e non solo, per chi resta a Piacenza, alla scoperta degli angoli più belli delle nostre montagne! Per i dettagli e le iscrizioni fare riferimento sempre alla sezione “eventi” della pagina www.facebook.com/trekkingcollipiacentini/:

❖ VENERDI 26/07 Escursione fluviale nei meandri del Trebbia

❖ SABATO 27/07 Escursione storica: gli ex-forti austro-ungarici in Valsugana

❖ SABATO 03/08 Escursione ipogea e panoramica alle miniere di galena ai Piani Resinelli

❖ DOMENICA 04/08 Alla Sella dei Generali escursione e happening musicale con Appennino Festival

❖ GIOVEDI 08/08 La montagna fortificata: Monte Zugna e il bosco delle fate

❖ DOMENICA 11/08 Al tempo dei ghiacciai! Anello dell’alta valnure

❖ LUNEDI 12/08 Canyoning in Trebbia a Marsaglia con Appennino Festival

❖ MARTEDI 13/08 Il belvedere della Valtrebbia: di nuovo sull’Armelio

❖ GIOVEDI 15/08 La nuova via della cascata dell’aquila e il lago glaciale

❖ SABATO 17 DOMENICA 18/08 La selvaggia valle di Champorcher: a 2 passi dal Paradiso

❖ MARTEDI 20/08 Escursione fluviale nei meandri del Trebbia + APERITIVO

❖ GIOVEDI 22/08 Orienteering al Monte S. Agostino

❖ DOMENICA 25/08 L’altra faccia del Carevolo: andar per boschi incantati

❖ MARTEDI 27/08 La valle lunare dell’appennino piacentino: la Tribolata

❖ DOMENICA 01/09 Nei boschi della riserva delle Agoraie