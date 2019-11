UNA Galleria (Via Sant’Antonino 33, Piacenza) presenta “Ecfrasi”, mostra personale di Riccardo Giacconi (1985, San Severino Marche, MC).

La mostra raccoglie in un’unica installazione diversi momenti della recente produzione artistica di Riccardo Giacconi: estratti dal suo film sul cantautore italiano Alberto Camerini, maschere in legno realizzate con artigiani in Barbagia, una serie di abiti di scena, tre tende in plastica ispirate a paraventi orientali. Come indizi, suggeriscono l’ipotesi di una risonanza tra la traiettoria artistica di Camerini e il passaggio dagli anni Settanta agli Ottanta in Italia – chiamato ancora, a volte, “riflusso”, a indicare un generale ripiegamento nella sfera privata e un disimpegno politico e sociale. Le diverse personae del cantautore sono evocate – l’Arlecchino, il cyber-punk, il robot.

I lavori si dispongono come oggetti di scena, prima o dopo uno spettacolo: costumi dai colori brillanti, che rivelano tagli e chiusure inaspettate; maschere butterate, scolpite in un legno devastato dagli insetti, sono peraltro testimonianze di un insistente interesse per il tema del corpo, le sue deformazioni e costrizioni.

Ecfrasi – ovvero descrizione di un’immagine – è una mostra sul tentativo di incarnarsi in un corpo altro, costruito attraverso trucchi e travestimenti, simboli e gesti. La mostra è accompagnata da un testo critico di Valentina Lacinio.

Riccardo Giacconi (1985, San Severino Marche, MC) vive e lavora a Milano. Giacconi ha studiato Arti Visive all’Università IUAV di Venezia e ha conseguito un PhD presso la Leiden University (NL). Il suo lavoro è stato presentato in diversi musei e istituzioni, tra cui: Grazer Kunstverein (Graz); ar/ge Kunst (Bolzano), FRAC Champagne-Ardenne (Reims), MAC (Belfast), WUK Kunsthalle Exnergasse (Vienna), MAMbo (Bologna) e Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (Torino). È stato artista in residenza presso Künstlerhaus Büchsenhausen (Innsbruck), Centre international d’art et du paysage (Vassivière), lugar a dudas (Cali), MACRO (Roma) e La Box (Bourges). I suoi film sono stati presentati all’interno di numerosi festival internazionali, come la Mostra del Cinema di Venezia, il New York Film Festival, l’International Film Festival Rotterdam, Visions du Réel e il FID Marseille International Film Festival, dove ha vinto il Gran Premio della competizione internazionale nel 2015. Nel 2007 ha co-fondato il collettivo Blauer Hase, con il quale cura la pubblicazione periodica Paesaggio e il festival Helicotrema.

Opening: Sabato 23 Novembre 18:30 – 21

Mostra: 23 Novembre 2019 – 29 Febbraio 2020

Orari: martedì – venerdì 16 – 19 | sabato 10 – 13 e 16 – 19 + su appuntamento