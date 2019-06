Eco della Battaglia

Per la prima volta alla Rocca Nova di San Giorgio Piacentino un viaggio nel tempo che ricreerà una spettacolare Battaglia Medievale. Accampamento ai piedi del castello con cavalieri, dame, spade, arcieri, macchine da guerra, giochi di fuoco, musici e tanto altro ancora.

La famiglia Gazzola insieme ad Archistorica e Gens Innominabilis ha scelto di riaprire i cancelli del castello al pubblico per un fine settimana all’insegna del medioevo. Per l’occasione la Rocca Nova sarà visitabile a numero chiuso. E’ possibile prenotare la visita guidata via mail o sms a: archistorica@gmail.com – 331 9661615 – gens.innominabilis@gmail.com – 346 7258856, indicando sempre nome, cognome e numero di telefono di riferimento.

L’ingresso al castello è di +2€ sul prezzo del biglietto d’ingresso della manifestazione.

Orari:

Sabato

10:00 apertura

10:30 visita guidata

11:30 battaglia

15:30 visita guidata

17:00 battaglia

21:00 spettacolo serale

Domenica

10:00 apertura

10:30 visita guidata

11:30 battaglia

15:30 visita guidata

18:00 battaglia finale e chiusura

Il ritrovo delle visite guidate è di almeno 30 minuti prima dell’orario stabilito.

Prezzi:

10€ Adulti

4€ Bambini

+2€ visita guidata al castello

Nel corso della manifestazione vi saranno dimostrazioni di tiro con l’arco, di tiro con macchine da guerra e spettacoli di artisti e musici. All’interno vi sarà anche uno stand gastronomico.