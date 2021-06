SABATO 17 LUGLIO 2021 – ore 17-20

Econidi al Villaggio!

Costruiamo insieme un nido in Terra Cruda per aiutare concretamente i nostri amici animali a trovare una casa ecologica e resistente e scopriamo come anche come gli uomini del Neolitico utilizzassero gli stessi materiali naturali per costruire le loro capanne. Indicato per adulti e famiglie con bambini dagli 8 anni in su

Costi: € 15/persona per gli adulti; € 25 biglietto famiglia mini (1 adulto + max 2 bambini 6-13 anni); € 40 biglietto famiglia (2 adulti + max 2 bambini 6-13 anni). Evento realizzato in collaborazione con Monica Bispo-Terra Cruda e easyIT. Prenotazione obbligatoria: 340 1939057, info@parcoarcheologicoditravo.it