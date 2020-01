Enrico Bertolino – Instant Theatre

Quando narrazione, attualità, umorismo, storia, costume, cronaca, comicità, politica e satira si incontrano sulle assi di un palcoscenico.

Enrico Bertolino ha iniziato da tempo a cimentarsi in una formula teatrale innovativa che ha portato con successo nei teatri di Roma e Milano. Si tratta dell’instant theatre, spettacolo in cui narrazione, attualità, umorismo, storia, costume, cronaca, comicità, politica e satira si incontrano sulle assi di un palcoscenico. Bertolino porterà il suo spettacolo il prossimo 16 gennaio al Teatro Politeama di Piacenza (ore 21).

Il teatro diventa luogo di informazione satirica strettamente legata all’attualità, e lo spettacolo un percorso di conoscenza di un tema politico o sociale, un “tutorial” col sorriso sulle labbra, particolarmente indicato per chi, come lo stesso Bertolino, gronda certezze e dubbi equamente ripartiti. Novanta minuti di spettacolo per chiarirsi le proprie convinzioni e farsene delle nuove. E’ possibile adattare l’esperimento ai più svariati temi del dibattito pubblico nazionale o locale attraverso un sapiente lavoro autorale svolto a tre mani da Enrico Bertolino, Luca Bottura e Massimo Navone che ne cura anche la regia.

Lo spettacolo di articola in tre fasi: nella prima Bertolino, nella triplice veste di comico, narratore ed esperto di comunicazione, passa sotto la sua lente ironica i contenuti del dibattito, nella seconda a commento dei temi trattati, Bertolino intervista esponenti del mondo della politica o della società civile portatori di pareri contrapposti sul tema del dibattito. Una terza e conclusiva fase è rappresentata dalla “Rassegna stampa”, un’intramuscolo di satira pura con la rivisitazione delle prima pagine dei maggiori quotidiani italiani. Il pubblico in sala, oltre a godersi un monologo ironico ma non privo di spunti di riflessione, ha poi la possibilità di vedere a confronto due opinioni diverse, al fine di ampliare la propria conoscenza sull’argomento in modo semplice e coinvolgente.

La formula dell’instant theatre è stata sperimentata con successo in momenti salienti della politica italiana. Il debutto, avvenuto con lo spettacolo Vota tu! (che a me vien da ridere) in occasione delle elezioni amministrative milanesi del giugno 2016, ha visto salire sul palco del Teatro Nuovo di Milano i due candidati sindaci Giuseppe Sala e Stefano Parisi. Successivamente, nell’ottobre e nel novembre 2016 con lo spettacolo Perché boh – Guida comica allo sfruttamento della Costituzione, Enrico Bertolino ha affrontato il tema del referendum costituzionale del 4 dicembre invitando sul palco il Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina e il Sottosegretario allo Sviluppo economico Ivan Scalfarotto (sostenitori del Sì) e il leader della Lega Nord Matteo Salvini e l’On. Stefano Fassina (sostenitori del No).

Biglietti da 26 a 38 euro

Prevendite online su ticketone

https://www.politeamapc.com/politeama_pc/teatro.php