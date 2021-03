Dopo gli scorsi appuntamenti, continuano le passeggiate urbane per i più piccoli, organizzate da Cooltour s.c. in collaborazione con il Museo Kronos, percorsi tematici per scoprire divertendosi storia e curiosità della nostra città.

Venerdì 12 Marzo (ritrovo ore 17, sagrato Basilica di San Francesco – Piazza Cavalli) appuntamento con “Eroi a cavallo“, passeggiata tematica per bambini: a partire dai celebri Farnese di piazza Cavalli, un percorso cittadino alla ricerca dei cavalieri rappresentati sul loro destriero, fieri e coraggiosi eroi della storia.