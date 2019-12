Dal 16 al 17 dicembre nelle multisale del Circuito UCI arriva Escher – Viaggio nell’Infinito, la storia del geniale artista grafico olandese M.C. Escher.

Il film si basa su più di 1000 lettere, diari e lezioni scritte originali. Sono sue le parole che raccontano la sua vita, delle sue paure, i dubbi, la politica, il lavoro. Il film, diretto da Robin Luz e distribuito da Wanted, è anche un viaggio verso i luoghi che lo ispirarono maggiormente. Mentre Escher parla, la camera registra in soggettiva quello che lui stesso vedrebbe, come se fossero i suoi occhi a inquadrare il mondo. Appaiono anche due dei suoi figli, George di 92 anni e Jan di 80, che si abbandonano ai ricordi sui loro genitori. Inoltre il musicista Graham Nash (Crosby, Stills, Nash e Young) racconta la riscoperta di Escher negli anni ’70.

Il film infatti guarda all’eredità di Escher e a come il suo lavoro ancora oggi ispiri fumetti, pubblicità, film, rendendolo uno degli artisti più amati di tutto il mondo, tanto che le mostre a lui dedicate hanno battuto ogni record di visitatori.

UCI Piacenza proietterà Escher – Viaggio nell’Infinito il 16 alle 20:30. Il costo del biglietto sarà pari a quello previsto per l’intero e il ridotto festivo. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.