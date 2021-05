Escursione “Acqua di Ieri, Acqua di Oggi”

Nuova appuntamento nell’ambito delle iniziative di “Val Tidone Lentamente“.

Domenica 23 maggio sono in programma le escursioni a piedi e in bicicletta “Acqua di Ieri, Acqua di Oggi” condotte dalla guida AIGAE Mirna Filippi e dalla guida MTB Paolo Solenghi. Questa nuova iniziativa permetterà di percorrere interamente il Sentiero del Tidone tra il secolare Borgo Mulino Lentino e la Diga del Molato. I due edifici hanno un unico filo conduttore: l’acqua del torrente, risorsa fondamentale per il territorio. Prevista la visita guidata gratuita della Diga del Molato grazie al Consorzio di Bonifica di Piacenza e nel pomeriggio al privato Museo dell’Arte Molitoria presso il Borgo Lentino grazie al proprietario Fausto Borghi, presidente dell’Associazione La Strada dei Mulini. Previsto pranzo al sacco oppure veloce ristoro (panino + bevanda) preparato al momento da un bar lungo il percorso.

L’escursione a piedi è di difficoltà escursionistica e di circa 14 chilometri e il percorso è consigliato dagli 8 anni. Per l’escursione in bici la difficoltà è TC+, con MTB o E-MTB (possibilità di noleggio in zona), casco obbligatorio. L’iscrizione obbligatoria deve pervenire entro venerdì 21 e l’escursione si svolgerà con un numero limitato di partecipanti: tutte le informazioni dettagliate si trovano sull’evento Facebook oppure contattando direttamente le guide Mirna Filippi, al numero 3923267010 oppure via email filippimirna@gmail.com o tramite Facebook “I Sentieri di Mirna”, e Paolo Solenghi, al numero 3478503418 oppure via email paolosolenghi@gmail.com.

Tutte le escursioni di “Val Tidone Lentamente” sono a numero chiuso e rispetteranno le normative anti-assembramento: il calendario aggiornato e ufficiale è presente sul sito web www.sentierodeltidone.it