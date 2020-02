Escursione al monte Denavolo

Gli amici di Happy Walking tornano in val Trebbia per andare alla scoperta del monte Denavolo.

Si parte da Rallio in provincia di Rivergaro e attraverso sentieri, sterrati e boschi, raggiungeremo prima le località di Case Camia e Poggiolo, poi il borgo di Rio Soprano, per raggiungere infine la cima del Dinavolo con la sua croce a poco più di 700 metri slm. L’escursione è di bassa difficoltà e adatta anche ai bambini che hanno voglia di camminare e si rientra per l’ora di pranzo. Queste le specifiche:

DATI ESCURSIONE

Distanza: 8 km

Dislivello: 420

Difficoltà: Facile

Durata: Circa 4 ore comprese le soste e il viaggio in macchina.

ATTREZZATURA

– Scarpe da trekking

– Pantaloni lunghi

– Bastoncini da trekking (se li usate)

– Torcia a mano o da testa (facoltativa)

– Cambi di magliette (in base alle vostre esigenze)

– Acqua abbondante

– Snack, pranzo al sacco e/o integratori (in base alle vostre esigenze)

RITROVI

– Ore 9 a Rivergaro nel parcheggio della coop questa la poizione per google maps https://goo.gl/maps/6qDbeJzshtuQu79J9

– Possibilità per chi parte da Piacenza di ritrovarsi da qualche parte in città e venire su insieme, scrivete in caso di necessità oppure chiamate Oreste al numero 334 7803562.

CONTATTI

– Oreste 334 7803562

– Gruppo facebook Happy Walking Piacenza

– www.happywalking.it

ATTENZIONE

Essendo Happy Walking un semplice gruppo di appassionati di camminate ed escursioni nella natura, non è prevista nessuna forma assicurativa ed ognuno è responsabile per se stesso.