Escursione alla cascata del Carlone

Happy Walking Piacenza vi porta alla scoperta di una delle attrazioni più suggestive delle nostri valli, la cascata del Carlone.

Si parte da Moglia una frazione di Bobbio (circa 45 km da Piacenza) e si segue il sentiero CAI 160. Il percorso non è impegnativo ed è adatto a tutti, sono circa 7 km totali percorribili in circa 2,5 ore al netto delle fermate per ammirare la cascata. Ovviamente verranno rispettate tutte le norme di sicurezza per quel che riguarda il virus, quindi sarà mantenuta la distanza di sicurezza di almeno un metro e sarà necessario portare con se’ i dispositivi di protezione che verranno indossati all’occorrenza in base alla necessità.

DATI ESCURSIONE

Distanza: 7 km circa

Dislivello: minimo

Difficoltà: Facile, adatta a tutti anche ai bambini

Durata: Circa 5 ore comprese le soste e il viaggio in macchina.

ATTREZZATURA

– Scarpe da trekking

– Pantaloni lunghi

– Bastoncini da trekking (se vengono usati)

– Cambi di magliette (in base alle esigenze)

– Acqua abbondante

– Snack, pranzo al sacco e/o integratori (in base alle esigenze)

RITROVI

– Ore 14:20 a Rivergaro nel parcheggio del Conad e da li si prosegue per raggiungere il punto di partenza dell’escursione.

– Possibilità per chi parte da Piacenza di ritrovarsi da qualche parte in città e venire su insieme, oppure di fare qualche altro ritrovo lungo i paesi che si affacciano sulla statale 45, scrivete in caso di necessità.

ATTENZIONE

Non essendo Happy Walking Piacenza nessuna associazione ma un semplice gruppo di appassionati di camminate ed escursioni nella natura, non è prevista nessuna forma assicurativa ed ognuno è responsabile per se stesso. Grazie.

CONTATTI

Per info o prenotazioni:

Oreste 334 7803562

Gruppo facebook https://www.facebook.com/groups/happywalking/