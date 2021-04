La Pro Loco Montechino organizza una escursione alle Cascate del Riglio per visitare e far conoscere quella che Tripadvisor indica come l’attrazione del Comune di Gropparello, seconda solamente al celeberrimo Castello.

L’escursione sarà svolta a piedi su itinerario interamente sterrato della lunghezza di 4,5 km; sarà così possibile raggiungere il Lago delle Pecore e il Lago del Lino. Il gruppo sarà accompagnato da due membri dello staff della Pro Loco, i quali garantiranno il rispetto delle misure anticovid. L’evento sarà rimandato in caso di maltempo.

Per tutti i dettagli organizzativi e per i prezzi si rimanda alla locandina allegata.