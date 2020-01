Il gruppo di camminate ed escursioni Happy Walking Piacenza invita alla scoperta di Zavattarello e della natura circostante.

Un’escursione per passare una giornata insieme a spasso per sentieri e sterrati alla scoperta dell’oltre po pavese. Tutte le info dettagliate nell’evento di Facebook. “Il nostro – spiegano i promotori – è un gruppo libero di persone che hanno in comune la passione per la natura e le camminate, quindi sentitevi liberi di unirvi a noi in tutta tranquillità”.