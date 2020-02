Gruppo Happy Walking – Escursione alle cascate del Perino

Gli escursionisti intraprendenti e amanti della natura del gruppo Happy Walking andranno alla scoperta dei suggestivi e affascinanti salti delle cascate del Perino.

Ci si avventurerà nel cuore della val Trebbia alla scoperta di queste meraviglie naturali, in questa zona la roccia, fortemente stratificata, presenta una dozzina di salti, che il torrente supera formando altrettante cascate naturali, la più alta delle quali raggiunge i 17 metri di altezza. Questo percorso regala un susseguirsi di visioni dove la natura e la forza dell’acqua diventano prorompenti. Una tappa del percorso è il Mulino di Riè, una caratteristica architettura rurale, che testimonia una delle antiche attività tipiche del passato.

Il tracciato prende il via dalla Chiesa di San Lorenzo in Calenzano, frazione di Bettola ed è assistito dalla segnaletica CAI sentiero 155 (segnali e bolli bianchi e rossi) per tutto il percorso, tranne che in un breve tratto del ritorno. Il giro è adatto davvero a tutti anche ai bambini visto il dislivello poco impegnativo e la distanza non eccessiva. Durante l’escursione verrà fatta una piccola dimostrazione di tecniche di base di sopravvivenza nella natura a cura dell’amico Elia Messina della pagina “Ti dono questa valle”.

DATI ESCURSIONE

Distanza: 7 km circa

Dislivello: 400 mt

Difficoltà: Facile, adatta a tutti

Durata: 3 ore di cammino effettivo più le soste per foto, pranzo al sacco, ecc.

ATTREZZATURA

– Scarpe da trekking

– Pantaloni lunghi

– Bastoncini da trekking (se li usate)

– Cambi di magliette (in base alle vostre esigenze)

– Acqua abbondante

– Snack, pranzo al sacco e/o integratori (in base alle vostre esigenze)

RITROVI

– Ore 09:30 a Perino nel parcheggio che c’è subito dopo lo svincolo per entrare in paese, lasciando la SS45 (questa la posizione per maps https://goo.gl/maps/bD9mtUpQJmBJB3pT8).

– Possibilità per chi parte da Piacenza di ritrovarsi da qualche parte in città e venire su insieme, scrivete in caso di necessità.

CONTATTI

– Oreste 334 7803562

– Elia 388 8856053

– Gruppo facebook Happy Walking Piacenza

– www.happywalking.it

Non essendo Happy Walking associazione ma un semplice gruppo di appassionati di camminate ed escursioni nella natura, non è prevista nessuna forma assicurativa ed ognuno è responsabile per se stesso.