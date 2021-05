Escursione “Anello delle cascate del Carlone”

Si parte da Bobbio via del Bargo fino alla frazione S. Cristoforo. Da lì seguiremo il sentiero Cai n° 160. Il percorso assolutamente poco impegnativo ed alla portata di tutti, ha una lunghezza di 10 km totali percorribile in circa 5 ore al netto delle soste.

Il sentiero si presenta inizialmente pianeggiante (su asfalto fino a S. Cristoforo) e attraversa alcuni boschi di faggi e querce, per poi risalire lungo il crinale della montagna con numerosi scorci sulla selvaggia valle del torrente Carlone. Giunti a metà percorso, s’inizia a sentire lo scroscio delle acqua del torrente che corre verso valle sulla sinistra del senso di marcia. La base della cascata del Carlone è l’ultima di una serie di tre che crea anche una bellissima piscina naturale, dove se molto caldo è possibile rinfrescarsi per poi asciugarsi al sole. Dopo una breve sosta rientreremo alle auto per fare poi un giretto libero a Bobbio capoluogo. Cani welcome

DATI ESCURSIONE: Durata: 5 h (al netto delle soste), Distanza: 9,5 km circa, Dislivello: 650 mt

Difficoltà: Escursionistico, adatto a tutti. Non presenta tratti esposti, richiede comunque un minino di attenzione ed abitudine a muoversi su un sentiero di bosco.

ATTREZZATURA CONSIGLIATA: scarpe da trekking, pantaloni lunghi (SEMPRE CONSIGLIATI), cambi di magliette (in base alle esigenze), acqua ALMENO 1,5 LT cad., snack, pranzo al sacco e/o integratori (in base alle esigenze)

RITROVO: ore 9 a Rivergaro nel parcheggio del Conad e da li si prosegue per raggiungere il punto di partenza dell’escursione

COSTO € 15 adulti, € 10 ragazzi < 16 anni comprende accompagnamento con guida AIGAE, assicurazione r/c. Prenotazione obbligatoria entro le ore 16,30 del 27/05/21 al numero 3478896329 Andrea o con mail ad info@mipiacetravel.it